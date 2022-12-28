. Работу на отдельных горных выработках упростили

Правительство определило перечень случаев, когда для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не надо получать разрешение на строительство. Такое постановление кабмина от 19.12.2022 № 2344 вступает в силу 28 января.

Утвержден перечень случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство. К ним, в частности, отнесено:

- создание поисковых и разведочных горных выработок, предусмотренных проектной документацией на осуществление регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых;

- создание открытых горных выработок для добычи общераспространенных полезных ископаемых для производства строительных материалов, предусмотренных техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых.



