. Регина Тодоренко сбагрила ребенка электронной няне

Ведущая Регина Тодоренко придумала, как избавиться от ребенка. Артистка продолжает работать в очень утомительном графике, при котором у неё едва хватает сил на общение с детьми. Младший сын пока нуждается только в своевременном кормлении и крепком сне, а вот старший уже требует к себе гораздо больше внимания. Встречая маму с работы, четырехлетний Михаил атакует её вопросами на самые разные темы. На днях ведущая признала очевидное: совмещать карьеру с материнством оказалось сложнее, чем она рассчитывала. Сразу после этого она начала искать решение возникшей проблемы. Тодоренко придумала, что справляться с появлением в доме маленького «почемучки» ей будет помогать умная колонка. Молодая мама поставила в гостиной устройство, которое выдает ответы на все волнующие ребенка вопросы. Михаил настолько увлекся новой игрушкой, что вообще забыл про существование мамы.«Михаил ушел от меня к другой! Теперь у меня есть как минимум час»,— шутит Регина. Другие мамы предупреждают Тодоренко, что ни одна продвинутая игрушка не заменит ребенку родную маму. Многие советуют ведущей взять небольшой отпуск и провести его с детьми. Регина, наверняка, и сама мечтает о каникулах на море, но вряд ли может себе это позволить из-за новогодних съемок и корпоративов. Напомним, что Тодоренко стала мамой во второй раз летом этого года. Из-за договоренностей об участии в шоу «Ледниковый период» на Первом канале она осталась без декретного отпуска. Регина вышла тренироваться на лёд почти сразу после родов, попросив оборудовать для неё в раздевалке зону для кормления ребенка.