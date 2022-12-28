. Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
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Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк

Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банкФинансист Амиров: вкладчики могут перенести деньги в другой банк с более высокой ставкой

Основная причина, по которой россияне переносят деньги в другой банк — более высокая ставка, однако нередко это может быть опасным. Об этом рассказал руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров в беседе с агентством «Прайм».

По словам Амирова, важно оценить сроки размещения и сумму, которую планируется положить на вклад. Часто высокие ставки работают только для большой суммы на срок год и более.

Финансист отметил, что повышенная ставка выгодна людям с большими накоплениями — выгоды от переноса скромной суммы может и не быть. Также перенос денег в другой банк выгоден, если сумма превысила страховой лимит в 1,4 миллиона рублей.

Ранее специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин заявил, что россиянам часто предлагают приумножить сбережения посредством инвестиций, однако в этом есть риск. По словам финансиста, сохранность же денег, направленных в рамках продукта на инвестиции, будет сильно зависеть от рыночной конъюнктуры.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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