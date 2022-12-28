. Российская артиллерия ударила по четырем тактическим группам ВСУ в ДНР и ЛНР
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Российская артиллерия ударила по четырем тактическим группам ВСУ в ДНР и ЛНР

Российская артиллерия ударила по четырем тактическим группам ВСУ в ДНР и ЛНРМинобороны сообщило об уничтожении более 170 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили более 170 бойцов Вооруженных сил Украины, а также два бронетранспортера и четыре пикапа на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 28 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российская артиллерия нанесла удар по четырем ротным тактическим группам 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районе сел Новолюбовка и Невское в Луганской народной республике (ЛНР), возле села Терны в Донецкой народной республике (ДНР), а также близ Серебрянского лесничества.

Кроме того, Конашенков сообщил, что за сутки российские войска уничтожили более 80 бойцов противника, а также танк, четыре бронемашины и пять автомобилей на донецком направлении.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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