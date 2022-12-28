. Руководство Компартии Китая подвело итоги уходящего года
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Руководство Компартии Китая подвело итоги уходящего года

Руководство Компартии Китая подвело итоги уходящего года

С 26 по 27 декабря в Пекине прошло заседание Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). На нем были подведены итоги 2022 года и намечены планы на следующий год.

На заседании было подчеркнуто, что 2022 год был исключительно важным для Китая и Компартии. В условиях неспокойной международной обстановки руководство КНР и народ успешно преодолевали вызовы социально-экономического характера.

На протяжении года экономика страны показывала положительный рост, сохранялась стабильная занятость, удалось избежать роста цен. На хорошем уровне оставались показатели международного платежного баланса Китая. В то же время было подчеркнуто, что эти достижения были завоеваны большим трудом и ими следует дорожить.

Выступая на заседании Политбюро, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал коллег постоянно повышать свою осведомленность относительно ситуации в сфере экономического развития КНР, заботиться о своевременном устранении рисков для движения страны вперед.

Особое внимание Си Цзиньпин обратил на моральный облик высшего партийного руководства. Он подчеркнул, что члены Политбюро должны своим примером демонстрировать соблюдение профессиональной этики и ответственный подход. Генсек ЦК обратил внимание однопартийцев на необходимость быть строгими с членами семей и родственниками, не позволять им использовать власть в целях наживы.

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По материалам: pnp.ru

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