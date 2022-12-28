. С 29 декабря в Иркутской области введут особый противопожарный режим

В Иркутской области на время праздничных выходных установят особый противопожарный режим. Его введут с 08:00 29 декабря до 08:00 9 января 2023 года. Соответствующее постановление правительства региона подписал первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства региона Константин Зайцев.

В этот период усилят охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и общественного порядка. Кроме того, усилят надзор за соблюдением требований пожарной безопасности. Во время действия особого противопожарного режима запретят использовать пиротехнические изделия вне специально отведенных для этого мест.

Ранее администрация Иркутска определила 64 места для запуска фейерверков в новогодние праздники. Всего в регионе будет действовать 149 специальных площадок для этих целей.