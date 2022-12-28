Самые сильные обряды на успех и удачу в первый день 2023 года
В первый день января принято проводить обряды, которые способны изменить жизнь лучшему и притянуть нужные перемены в короткий срок. В начале 2023 года важно настроиться на волну оптимизма, а также верить в себя, чтобы все 12 месяцев удача не оставляла ни на минуту.
Обряды и ритуалы — это не просто действия, но и настрой. Благодаря определенным заговорам подсознание программируются на успех, что мотивирует на новые победы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать первый день нового 2023 года себе во благо и настраиваться на привлечение в жизнь всех благ.
Обряд на привлечение успеха 1 января 2023 года
Каждый из нас стоит планы, и начать их многие мечтают с началом нового года. Для того, чтобы мечты не остались несбыточными, стоит набросать план и заговорить его, а затем убрать в красный конверт и положить в ящик стола. Конверт запечатывают воском и проговаривают:
«Написанное — сбудется, мною не забудется. Удачу привлекаю, успех в новом году обретаю».
Конверт можно вскрывать, но вот показывать его и озвучивать свои планы кому-то не стоит, чтобы не навлечь на себя проблем и зависти со стороны конкурентов или недоброжелателей.
Сильный обряд на удачу 1 января
Привлечь удачу в начале года поможет горсть зерна, разложенная по карманам верхней одежды. При каждом выходе из дома в первый день нового года несколько крупинок бросают под ноги и шепчут:
«Сколько зерен упало, столько мне удачи перепало».
Зерно кладут и в кормушки, чтобы каждая птица, полакомившаяся угощением, принесла на крыльях удачу и не оставила без поддержки капризной Фортуны.
Привлечение успеха в первый день 2023 года
В начале года эксперты в области биоэнергетики рекомендуют принять прохладный душ, натереться морской солью и смыть ее со словами:
«Весь негатив смываю, успех и счастье на весь год привлекаю. Соль неудачи выжигает, порчи и сглазы с меня смывает, от недоброжелателей щит ставит».
В дополнение небольшой холщовый мешочек наполняют крупной солью и носят с собой, периодически заменяя содержимое и добавляя несколько капель эфирного масла апельсина.