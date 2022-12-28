. Самые сильные обряды на успех и удачу в первый день 2023 года
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Самые сильные обряды на успех и удачу в первый день 2023 года

Самые сильные обряды на успех и удачу в первый день 2023 года

В первый день января принято проводить обряды, которые способны изменить жизнь лучшему и притянуть нужные перемены в короткий срок. В начале 2023 года важно настроиться на волну оптимизма, а также верить в себя, чтобы все 12 месяцев удача не оставляла ни на минуту.


Обряды и ритуалы — это не просто действия, но и настрой. Благодаря определенным заговорам подсознание программируются на успех, что мотивирует на новые победы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать первый день нового 2023 года себе во благо и настраиваться на привлечение в жизнь всех благ.

Обряд на привлечение успеха 1 января 2023 года

Каждый из нас стоит планы, и начать их многие мечтают с началом нового года. Для того, чтобы мечты не остались несбыточными, стоит набросать план и заговорить его, а затем убрать в красный конверт и положить в ящик стола. Конверт запечатывают воском и проговаривают:

«Написанное — сбудется, мною не забудется. Удачу привлекаю, успех в новом году обретаю».

Конверт можно вскрывать, но вот показывать его и озвучивать свои планы кому-то не стоит, чтобы не навлечь на себя проблем и зависти со стороны конкурентов или недоброжелателей.


Сильный обряд на удачу 1 января

Привлечь удачу в начале года поможет горсть зерна, разложенная по карманам верхней одежды. При каждом выходе из дома в первый день нового года несколько крупинок бросают под ноги и шепчут:

«Сколько зерен упало, столько мне удачи перепало».

Зерно кладут и в кормушки, чтобы каждая птица, полакомившаяся угощением, принесла на крыльях удачу и не оставила без поддержки капризной Фортуны.

Привлечение успеха в первый день 2023 года

В начале года эксперты в области биоэнергетики рекомендуют принять прохладный душ, натереться морской солью и смыть ее со словами:


«Весь негатив смываю, успех и счастье на весь год привлекаю. Соль неудачи выжигает, порчи и сглазы с меня смывает, от недоброжелателей щит ставит».

В дополнение небольшой холщовый мешочек наполняют крупной солью и носят с собой, периодически заменяя содержимое и добавляя несколько капель эфирного масла апельсина.

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По материалам: dailyhoro.ru

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