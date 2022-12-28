. Скандальный журналист заступился за Максима Галкина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Скандальный журналист заступился за Максима Галкина

Скандальный журналист заступился за Максима Галкина
Артист Максим Галкин нелестно высказывался в адрес россиян. Публичные личности, которые уехали из нашей страны, столкнулись с сильным хейтом: россияне буквально проклинают их. Пока все злятся, Отар Кушанашвили встал на защиту сбежавших. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Журналист не всех оправдывает, но Валерия Меладзе, например, защитил. Шоумен считает, что на певца зря накинулись, ведь он ничего плохого не говорил. «Несправедливость года — Валерий Меладзе. Я не говорю про других музыкантов, потому что Валера — мой друг. Он не заслуживает того порицания, на которое его обрекли. Происходит абсурд вокруг людей, которые приняли решение уехать. Валера, слава Богу, не требует приставки «иноагент», ведь мы с ним всегда были иностранцами», — высказался ведущий в своем шоу «Каково?!» на YouTube.
Кушанашвили попросил оставить в покое и мужа Аллы Пугачевой. «Несправедливо то, что происходит с иноагентом Максимом Галкиным*. Мы людей, которые не согласны с чем-то, начинаем обливать помоями. Не похож он на человека, которому насрать на Россию. Помните это, когда захотите расправиться с ним и Валерой», — добавил Отар. Галкин вместе с Пугачевой и детьми расположился в Израиле. Алла Борисовна занимается воспитанием двойняшек, а Максим дает концерты по всему миру. Ходили слухи, что у супругов заканчиваются финансы для шикарной жизни за границей, но это не так. Стилист Примадонны уверяет — певица и ее семья ни в чем не нуждаются. «Алла всю жизнь работала: накопила. Потратить такие средства за четыре месяца невозможно. Поэтому в этом плане за Аллочку не переживайте: бутерброды с маслом и икрой купить может», — заявил Джордж Ровалс «МК».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Скандальный журналист заступился за Максима Галкина
Скандальный журналист заступился за Максима Галкина
Александр Васильев рассказал о модных трендах 2023 года
Александр Васильев рассказал о модных трендах 2023 года
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно болит голова
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно
Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай
Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай
Названа лучшая актриса российских сериалов
Названа лучшая актриса российских сериалов
В Шелеховском районе мужчина напросился в гости к незнакомцу и украл телефон
В Шелеховском районе мужчина напросился в гости к незнакомцу и украл
Внести наличные на банковскую карту теперь можно в СберБанк Онлайн
Внести наличные на банковскую карту теперь можно в СберБанк Онлайн
В иркутском Горзеленхозе выращивают тюльпаны методом гидропоники
В иркутском Горзеленхозе выращивают тюльпаны методом гидропоники
Представили список самых проходимых и самых забрасываемых игр 2022 года
Представили список самых проходимых и самых забрасываемых игр 2022
Capcom забыла о существовании Microsoft Store с играми для Xbox в своем опросе
Capcom забыла о существовании Microsoft Store с играми для Xbox в
97-летняя преступница обжалует приговор за участие в убийстве 10 тысяч человек
97-летняя преступница обжалует приговор за участие в убийстве 10
Планы на новогодние праздники
Планы на новогодние праздники

Топ на сегодня

Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
Засыпающего на ходу из-за болезни россиянина призвали и сделали сапером
Засыпающего на ходу из-за болезни россиянина призвали и сделали
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель

Еще по теме

Кушанашвили топит за Максима Галкина* за деньги
Кушанашвили: «Никогда не отрекусь от Галкина*! Я же знаю, что он искренне любил и любит Россию»
Отар Кушанашвили высказался о сбежавших звездах
Валерий Меладзе пожаловался на отсутствие работы