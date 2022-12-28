. Скандальный журналист заступился за Максима Галкина

Артист Максим Галкин нелестно высказывался в адрес россиян. Публичные личности, которые уехали из нашей страны, столкнулись с сильным хейтом: россияне буквально проклинают их. Пока все злятся, Отар Кушанашвили встал на защиту сбежавших. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Журналист не всех оправдывает, но Валерия Меладзе, например, защитил. Шоумен считает, что на певца зря накинулись, ведь он ничего плохого не говорил. «Несправедливость года — Валерий Меладзе. Я не говорю про других музыкантов, потому что Валера — мой друг. Он не заслуживает того порицания, на которое его обрекли. Происходит абсурд вокруг людей, которые приняли решение уехать. Валера, слава Богу, не требует приставки «иноагент», ведь мы с ним всегда были иностранцами», — высказался ведущий в своем шоу «Каково?!» на YouTube.Кушанашвили попросил оставить в покое и мужа Аллы Пугачевой. «Несправедливо то, что происходит с иноагентом Максимом Галкиным*. Мы людей, которые не согласны с чем-то, начинаем обливать помоями. Не похож он на человека, которому насрать на Россию. Помните это, когда захотите расправиться с ним и Валерой», — добавил Отар. Галкин вместе с Пугачевой и детьми расположился в Израиле. Алла Борисовна занимается воспитанием двойняшек, а Максим дает концерты по всему миру. Ходили слухи, что у супругов заканчиваются финансы для шикарной жизни за границей, но это не так. Стилист Примадонны уверяет — певица и ее семья ни в чем не нуждаются. «Алла всю жизнь работала: накопила. Потратить такие средства за четыре месяца невозможно. Поэтому в этом плане за Аллочку не переживайте: бутерброды с маслом и икрой купить может», — заявил Джордж Ровалс «МК».