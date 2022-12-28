. Слух: Playstation Plus в 2023 году станет еще больше похож на Game Pass





В этом году компания Sony запустила 2 новых уровня подписки Playstation Plus, которые предлагают возможность подписаться на игры, вроде того, как это реализовано с Game Pass. У подписки Sony имеется целый ряд отличий от подписки Microsoft. В частности, Sony не публикует игры своих студий в сервисе сразу после релиза, а пополняется библиотека сервиса новинками раз в месяц.

Как сообщает игровой аналитик Rythian со ссылкой на источники, в 2023 году подписка Playstation Plus еще больше станет похожа на Game Pass. Он рассказал несколько шагов, которые Sony планирует сделать с Playstation Plus в 2023 году:

В целом Sony Interactive Entertainment «сильно» сосредоточится на подписках в 2023 году.Они планируют изменить концепцию публикации игр в сервисе раз в месяц, вместо этого выпускать игры будут «когда угодно», вроде того как это реализовано у Xbox Game Pass. Отмечается, что это сделано для того, чтобы предложить больше проектов в день релиза.Они также хотят, чтобы игры PlayStation Studios от различных отделений/студий внешней разработки, таких как London Studio External Development, Shanghai Studio и Madrid Studio, выходили в подписке в день релиза, в то время как проекты внутренних крупных студий все еще будут выпускать через 1 год после релиза.

Напомним, недавно сообщалось, что Джим Райан из Sony не рассматривает Game Pass в качестве конкурента Playstation.