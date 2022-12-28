. Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl анонсировали показ геймплея игры





Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должен был состояться на Xbox Series X | S и PC, плюс в подписке Game Pass, еще в первой половине этого года. Но потом релиз проекта отложили на конец года, а далее и вовсе на неопределенную дату в 2023 году.

Но, похоже, что у разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеется, что можно показать игрокам. На канале IGN, как сообщили разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, запланирована премьера геймплейной демонстрации игры. На данный момент нет информации о том, что именно разработчики намерены представить, но явно указано, что это будет геймплей.

Премьера демонстрации геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl назначена на 29 декабря в 22:00 по московскому времени.

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