. Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl анонсировали показ геймплея игры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl анонсировали показ геймплея игры

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl анонсировали показ геймплея игры


Релиз  S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должен был состояться на Xbox Series X | S и PC, плюс в подписке Game Pass, еще в первой половине этого года. Но потом релиз проекта отложили на конец года, а далее и вовсе на неопределенную дату в 2023 году.

Но, похоже, что у разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеется, что можно показать игрокам. На канале IGN, как сообщили разработчики  S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, запланирована премьера геймплейной демонстрации игры. На данный момент нет информации о том, что именно разработчики намерены представить, но явно указано, что это будет геймплей.

Премьера демонстрации геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl назначена на 29 декабря в 22:00 по московскому времени.


Watch this video on YouTube
# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Владимир Путин открыл производство на псковском "Титан-Полимере"
Владимир Путин открыл производство на псковском
Сколько денег нужно человеку до конца жизни?
Сколько денег нужно человеку до конца жизни?
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl анонсировали показ геймплея игры
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl анонсировали показ
Что ожидает каждого в январе 2023 года: гадание по картинке
Что ожидает каждого в январе 2023 года: гадание по картинке
Лавров объяснил запрет США Украине вести переговоры с Россией
Лавров объяснил запрет США Украине вести переговоры с Россией
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
Ожидаемая Planet of Lana запланирована к релизу в Game Pass весной 2023 года
Ожидаемая Planet of Lana запланирована к релизу в Game Pass весной
Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой
Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Подготовка к Новому 2023 году: как всего за 1 час приготовить праздничный ужин
Подготовка к Новому 2023 году: как всего за 1 час приготовить
В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую больницу
В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут

Топ на сегодня

Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ивана Урганта обнаружили в Дубае
Ивана Урганта обнаружили в Дубае

Еще по теме

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили, что планы по релизу игры не изменились
10 минут нового геймплея Atomic Heart, в котором показали бой с боссом
Ожидаемая игра Atomic Heart уже скоро получит дату релиза, сообщили разработчики
Новый трейлер Atomic Heart загадочно обозначил дату релизу