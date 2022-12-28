. Туристов предупредили об опасности схода снежных лавин в горах Бурятии

Тункинский национальный парк напоминает, что восхождение в горные массивы является опасным из-за угрозы схода снежных лавин. Лавины являются одной из самых реальных опасностей в горах. Вызывающие их причины зависят от рельефа и характера поверхности, крутизны склона, температуры и влажности воздуха, температуры внутри снежных масс, толщины снежного покрова и ветра, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники нацпарка напомнили про сход лавины в январе 2022 года. Тогда снежная лавина сошла на группу туристов в горном массиве Восточных Саян на пике Дружбы, один из них погиб. На прошлой неделе сход снежной массы произошел на группу туристов у подножья пика Броненосец. Женщина получила травмы.

Перед восхождением туристам стоит помнить об опасности горных массивов Тункинских гольцов и обязательно регистрировать свою группу в ГУ МЧС по Бурятии, получить разрешение на посещение особо охраняемой природной территории. Телефон Бурятской поисково-спасательной службы 8 (3012) 37-38-37. Телефон отдела туризма и рекреации ФГБУ "Национальный парк «Тункинский» 8 (30147) 42-6-37.