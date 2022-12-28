. У вещей есть лицо: 19 фотографий предметов, которые могут на вас посмотреть, пока вы смотрите на них
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » У вещей есть лицо: 19 фотографий предметов, которые могут на вас посмотреть, пока вы смотрите на них

У вещей есть лицо: 19 фотографий предметов, которые могут на вас посмотреть, пока вы смотрите на них

У вещей есть лицо: 19 фотографий предметов, которые могут на вас посмотреть, пока вы смотрите на них

Серия фильмов ужасов говорит нам, что у холмов есть глаза. А известный фразеологизм предупреждает: у стен есть уши, пусть и не в буквальном смысле. На самом деле, если внимательно присмотреться к окружающим предметам, можно заметить, что нечто похожее на лица есть не только у указанных вещей. Что угодно может посмотреть на вас и выразить некую эмоцию. Взгляните сами!

Леди швабра

Зловещая улыбка самолёта

Полумесяцем бровь

Это дверной звонок смотрит на вас очень удивлённо и немного осуждающе.

Машинка из комнаты сына

Больше похоже на разгневанного старца.

Открываешь мороженое, а оно тебе радо!

Счастливый стаканчик для зубных щёток

Один здесь отдыхаешь?

Лицо, обнаруженное во время чистки микрофона

Этот гриб похож на клоуна

Какая милота!

Это что за покемон?

Оно придёт за тобой ночью

Удивлённая пчела

Наушники чем-то явно не довольны

Какой кошмар!

Какое счастье быть помытым!

Что за личико на лапке?

Кстати, у нас есть целая подборка фотографий домашних животных, которых природа наградила необычным окрасом.

Сердитый перчик

Наивная ваза

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
Ожидаемая Planet of Lana запланирована к релизу в Game Pass весной 2023 года
Ожидаемая Planet of Lana запланирована к релизу в Game Pass весной
Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой
Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Подготовка к Новому 2023 году: как всего за 1 час приготовить праздничный ужин
Подготовка к Новому 2023 году: как всего за 1 час приготовить
В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую больницу
В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут
Визит-центр открыли в Иркутском областном краеведческом музее
Визит-центр открыли в Иркутском областном краеведческом музее
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото: "Показывает то, что можно"
Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото:
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Жена Александра Малинина впала в депрессию из-за войны
Жена Александра Малинина впала в депрессию из-за войны

Топ на сегодня

Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России

Еще по теме

19 любопытных случаев, когда люди видели в обычных предметах то, чего на самом деле нет. И вы тоже увидите
16 занимательных случаев, когда одни вещи были подозрительно похожи на что-то совсем другое
Лицо человека расскажет о его заболеваниях
Лучшие отношения твоей жизни будут с мужчиной, который делает эти 11 вещей