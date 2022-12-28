. У вещей есть лицо: 19 фотографий предметов, которые могут на вас посмотреть, пока вы смотрите на них

Серия фильмов ужасов говорит нам, что у холмов есть глаза. А известный фразеологизм предупреждает: у стен есть уши, пусть и не в буквальном смысле. На самом деле, если внимательно присмотреться к окружающим предметам, можно заметить, что нечто похожее на лица есть не только у указанных вещей. Что угодно может посмотреть на вас и выразить некую эмоцию. Взгляните сами!

Леди швабра

Зловещая улыбка самолёта

Полумесяцем бровь

Это дверной звонок смотрит на вас очень удивлённо и немного осуждающе.

Машинка из комнаты сына

Больше похоже на разгневанного старца.

Открываешь мороженое, а оно тебе радо!

Счастливый стаканчик для зубных щёток

Один здесь отдыхаешь?

Лицо, обнаруженное во время чистки микрофона

Этот гриб похож на клоуна

Какая милота!

Это что за покемон?

Оно придёт за тобой ночью

Удивлённая пчела

Наушники чем-то явно не довольны

Какой кошмар!

Какое счастье быть помытым!

Что за личико на лапке?

Кстати, у нас есть целая подборка фотографий домашних животных, которых природа наградила необычным окрасом.

Сердитый перчик

Наивная ваза