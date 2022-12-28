. В 2023 году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам
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В 2023 году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам

В 2023 году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам

В следующем году водителей, не имеющих полисы ОСАГО, будут штрафовать с помощью дорожных камер, сообщил "Известиям" глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Союз не раз предлагал запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, но до последнего момента проводились лишь эксперименты и пилотные проекты:


"В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам".

Уфимцев считает, что необходимо увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней.

В нынешнем году число заключенных договоров ОСАГО ниже, чем в 2021-м, но объем премий может сохраниться на уровне предыдущего года из-за инфляции и составить порядка 1,8 млрд рублей. Если рынок и упадет, то незначительно — на 1–2%, отметил эксперт.

Для ремонта по ОСАГО могут разрешить использовать б/у запчасти

Уфицмев не исключил в будущем использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО. Если весной, когда мера только была внесена, ситуация не была критичной, то теперь для новых машин отдельных категорий запчастей недостаточно, и б/у детали уже активно используются.

"Страховщики только хотят легализовать существующую норму, причем в четко оговоренных ситуациях. Например, для машин с правым рулем, которые традиционно ремонтировали б/у запчастями. Еще мы предлагаем использовать бывшие в употреблении детали, которые не влияют на безопасность, то есть не двигатель или коробку передач, а, например, бампер, крыло", - сказал Уфимцев, добавив, что предполагает реализацию практики уже в 2023 году.

Правила ОСАГО изменились с 1 октября. Страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста. Тем временем, Банк России опубликовал перечень страховых компаний, продающих полисы ОСАГО, у которых обнаружены признаки нелегальной деятельности.

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По материалам: uposters.ru

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