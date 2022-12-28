. В Братске осудили сварщика, по вине которого погиб мужчина при проведении работ

Падунский районный суд Братска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Суд установил, что 1 августа 2022 года к братчанину, занимавшемуся газо-и электросварочными работами в одном из гаражных кооперативов Братска, обратился 46-летний мужчина. Он попросил отремонтировать поврежденный топливный бак его машины. Сварщик согласился, но не убедился в безопасности проведения работ: не закрепил свариваемое изделие, не очистил бак и не провел его пропаривание. Из-за контакта искр от газосварочного аппарата с парами топлива поврежденного бака произошло возгорание. Начался пожар, металлические части автомобиля отлетели в сторону заказчика, который не отошел на безопасное расстояние после начала работ. Мужчина получил травмы, от которых через несколько дней умер в больнице.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователями СК. Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.