. В гаражах «Азовстали» обнаружен тайник с оружием ВСУ

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в гаражах в районе «Азовстали» в Мариуполе тайник с оружием, оставленный украинскими военными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Как писала «Парламентская газета», 20 мая завершился процесс сдачи в плен военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Всего сложили оружие 2439 человек. Из них около 2,3 тысячи военных находится в исправительных учреждениях ДНР.

«Спецназовцы Росгвардии при осмотре гаражных помещений в районе „Азовстали“ в Мариуполе обнаружили тайник с оружием, оставленный военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении ТАСС.

В тайнике находился модернизированный автомат Калашникова, охотничьи ружья, переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 и РШГ-2, гранатометные выстрелы ВОГ-17, а также ручные гранаты и патроны различного калибра.

В октябре в Росгвардии сообщили о задержании за неделю 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, Службе безопасности и Вооруженным силам Украины.