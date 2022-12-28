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В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского

В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» ЗеленскогоJunge Welt заявило, что США спонсируют «кровавую фигуру» Зеленского для террора в Донбассе

Обозреватель издания из Германии Junge Welt Арнольд Шельцель обвинил США в спонсировании «кровавой фигуры» президента Украины Владимира Зеленского для террора в Донбассе и продолжения раздора в восточноевропейском регионе.

По мнению журналиста, украинский лидер продолжает политику пренебрежительного отношения к русскоязычному населению Украины.

Шельцель также заявил, что Зеленский, следуя желанию Вашингтона, создал условия для конфликта с Россией.

«Зеленский торпедировал мирные соглашения, угрожал в феврале ядерной бомбой, а в качестве благодарности получил 40 миллиардов от США в виде военной помощи», — подчеркнул обозреватель.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если Киев не захочет «подобру-поздорову» принять требования Москвы о завершении конфликта, «вопрос решит российская армия». Он заверил, что украинские власти могут в любой момент «прекратить бессмысленное сопротивление», но избегают этого.

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По материалам: lenta.ru

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