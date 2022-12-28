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В Германии раскрыли цель предложившего провести мирный саммит Зеленского

В Германии раскрыли цель предложившего провести мирный саммит ЗеленскогоFrankfurter Rundschau: Зеленский предложил провести мирный саммит ради политической выгоды

Обозреватель Андреас Шварцкопф из Германии раскрыл цель президента Украины Владимира Зеленского, предложившего провести мирный саммит. Об этом он написал в колонке для газеты Frankfurter Runschau.

«Если Украина предлагает провести международный мирный саммит, то Киев в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией», — заявил Шварцкопф.

По словам журналиста, Киев понимает, что конфликт стал тяжелым бременем для тех стран, которые поддерживают Украину. Поэтому Зеленский, предлагая устроить мирный саммит, пытается заручиться поддержкой Запада, считает Шварцкопф.

Обозреватель также обратил внимание, что Киев прилагает все усилия, чтобы его цели не были забыты, и для этого их регулярно повторяют в СМИ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о желании Киева провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. При этом он заявил, что приглашение России на саммит возможно только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

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По материалам: lenta.ru

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