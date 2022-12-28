. В Иркутск прибыл новый троллейбус «Адмирал»
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В Иркутск прибыл новый троллейбус «Адмирал»

В Иркутск прибыл новый троллейбус «Адмирал»

В Иркутск 28 декабря прибыл новый троллейбус «Адмирал», который закупило муниципальное предприятие «Иркутскгортранс». Этот современный электротранспорт собирают в Санкт-Петербурге. Его салон оснащен системой видеонаблюдения, несколькими отопителями, кондиционером, портами для зарядки техники. Троллейбус проверил мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель городской думы Евгений Стекачев и депутаты. Об этом написал в своем телеграм-канале глава города.



Видео из телеграм-канала Руслана Болотова
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По материалам: irk

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