. В Иркутск прибыл новый троллейбус «Адмирал»

В Иркутск 28 декабря прибыл новый троллейбус «Адмирал», который закупило муниципальное предприятие «Иркутскгортранс». Этот современный электротранспорт собирают в Санкт-Петербурге. Его салон оснащен системой видеонаблюдения, несколькими отопителями, кондиционером, портами для зарядки техники. Троллейбус проверил мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель городской думы Евгений Стекачев и депутаты. Об этом написал в своем телеграм-канале глава города.





Видео из телеграм-канала Руслана Болотова