В Иркутск прибыл новый троллейбус «Адмирал»
Сегодня, 14:00
В Иркутск 28 декабря прибыл новый троллейбус «Адмирал», который закупило муниципальное предприятие «Иркутскгортранс». Этот современный электротранспорт собирают в Санкт-Петербурге. Его салон оснащен системой видеонаблюдения, несколькими отопителями, кондиционером, портами для зарядки техники. Троллейбус проверил мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель городской думы Евгений Стекачев и депутаты. Об этом написал в своем телеграм-канале глава города.
Видео из телеграм-канала Руслана Болотова
По материалам: irk