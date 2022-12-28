. В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую больницу
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В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую больницу

В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую больницу

В Иркутске провели реорганизацию детской поликлиники №1. Она вошла в состав Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Официально медучреждения объединили 24 декабря, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Больницу и поликлинику свяжет единая информационная система. Отмечается, что это удобно для врачей и пациентов из Октябрьского округа: при обращении в любое подразделение медики увидят все анализы и исследования конкретного ребенка, смогут посмотреть всю необходимую информацию о пациенте. При поступлении в стационар не нужно будет делать выписки из карты.

Планируется, что за счет объединения двух медучреждений уменьшится дефицит кадров – появится возможность внутреннего совместительства. Это дежурства в больнице для сотрудников поликлиники и возможность работать узкими специалистами для сотрудников больницы.

Ранее детская поликлиника №1 уже входила в состав Ивано-Матренинской больницы. В 1950 году на базе тогда еще городской детской больницы создали Нагорное детское лечебное объединение, в которое вошли детский стационар и Нагорную детскую поликлинику. Нагорный район включал в себя большую часть территорий нынешнего Октябрьского округа.

В 1967 году поликлиника обслуживала 30 тысяч детей Октябрьского округа Иркутска и имела пять филиалов. В ноябре 1979 года завершили строительство нового типового здания на улице Трилиссера, 105, где она располагается и сейчас. В самостоятельное учреждение здравоохранения поликлинику выделили 27 декабря 1995 года. В 2022 году к поликлинике прикреплено 19 772 ребенка.

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По материалам: irk

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