. В Иркутске прокуратура заблокировала сайт с продажей боевого огнестрельного оружия
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В Иркутске прокуратура заблокировала сайт с продажей боевого огнестрельного оружия

Транспортная прокуратура в Иркутске в ходе мониторинга в интернете выявила сайт, на котором продавали боевое огнестрельное оружие и патроны к нему. Установлено, что для его покупки наличие предусмотренных законом разрешительных документов не требовалось, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно действующему законодательству РФ, свободный оборот огнестрельного оружия запрещен. Иркутский транспортный прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной. Кировский районный суд Иркутска исковые требования прокурора удовлетворил, доступ к сайту заблокировали.

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По материалам: irk

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