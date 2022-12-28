. В Иркутске прокуратура заблокировала сайт с продажей боевого огнестрельного оружия

Транспортная прокуратура в Иркутске в ходе мониторинга в интернете выявила сайт, на котором продавали боевое огнестрельное оружие и патроны к нему. Установлено, что для его покупки наличие предусмотренных законом разрешительных документов не требовалось, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно действующему законодательству РФ, свободный оборот огнестрельного оружия запрещен. Иркутский транспортный прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной. Кировский районный суд Иркутска исковые требования прокурора удовлетворил, доступ к сайту заблокировали.