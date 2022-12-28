. В Иркутской области открыли центр поддержки семей участников спецоперации

28 декабря в Иркутской области открыли центр сопровождения семей участников специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Посмотрел сегодня, как здесь все устроено. Понравилось, что специалисты предусмотрели и очный, и дистанционный формат работы. Это значит, что люди не только из Иркутска и ближайших городов, но и из отдаленных территорий смогут получить помощь», — написал глава региона.

В первую очередь жителям окажут психологическую и правовую поддержку, помогут в решении бытовых вопросов. Специалисты будут вести семьи с момента обращения.

«Важным моментом станет их объединение в клуб семей „Вместе“. Ведь порой родным и близким военнослужащих нужен обычный человеческий разговор, участие и понимание», — добавил Игорь Кобзев.

Чтобы обратиться в центр сопровождения, нужно позвонить по номеру 8-800-6000000. Операторы зафиксируют обращение и передадут специалистам центра.



