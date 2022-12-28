. В иркутском Горзеленхозе выращивают тюльпаны методом гидропоники

В новых автоматизированных многоуровневых теплицах иркутского Горзеленхоза впервые для выращивания тюльпанов используют метод гидропоники. Необходимую температуру, уровень влажности и освещенности поддерживают при помощи современного программного комплекса. Кроме того, в теплицах организовывали капельный полив. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Внедрить нововведения удалось благодаря системной поддержке городской администрации. Запуск новых теплиц минимизирует использование ручного труда и затраты, позволяет усовершенствовать технологические процессы. Сэкономленные средства направят на дальнейшее развитие предприятия.

Луковицы насадят на специальные иглы, разместят в воде на три недели. Затем в поддоны подадут питательный раствор. По словам агронома Анастасии Колесовой, за 3 дня пребывания в новой теплице луковицы дали корни и скоро пойдут в рост.



