. В январе иркутяне смогут поучаствовать в мастер-классах по снежной скульптуре

В Иркутске 7 и 8 января пройдет бесплатный мастер-класс «Снежный пляж». Мероприятие стартует в 11:00 на берегу Ангары в спорт-парке в Академгородке. Всем желающим поучаствовать в мастер-классе помогут профессиональные художники, скульпторы и дизайнеры. Акция проходит уже второй раз. Участников ждет горячее праздничное угощение.

В прошлом году участники создавали снежные скульптуры на байкальском побережье — на территории поселка Энхалук. Когда фестиваль закончился, на место стали приезжать другие туристы и возводить новые скульптуры. Авторы идеи надеются, что украшенная совместными усилиями набережная станет новой точкой притяжения, а гости города и иркутяне внесут свой вклад в экспозицию.

Мероприятие организовал клуб творческих путешествий «Глубинка». Благодаря оказанной президентским фондом культурных инициатив поддержке в 2022 году клуб уже провел четыре фестиваля на берегу Байкала, три творческие экспедиции и конференцию.