. В России отреагировали на заявление Венгрии о возможном пересмотре санкций
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В России отреагировали на заявление Венгрии о возможном пересмотре санкций

В России отреагировали на заявление Венгрии о возможном пересмотре санкцийСенатор Карасин оценил шанс пересмотра санкций против России фразой «все возможно»

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, отвечая на вопрос о возможном пересмотре антироссийских санкций, подчеркнул, что в сегодняшнем мире все возможно. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление Венгрии о возможном пересмотре санкций против России.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что Будапешт может получить мандат на продвижение дискуссии о пересмотре санкций против России в результате национальной консультации. По словам советника, на данный момент санкции действуют на протяжении восьми-десяти месяцев, поэтому возникает необходимость обсудить, какие из них оказывают желаемый эффект, а какие бесполезны.

«Венгрия, в отличие от других стран Евросоюза, ведет себя очень сдержанно и временами позволяет себе противостать прямому нажиму Вашингтона и Брюсселя, заявляя о своих собственных интересах и выступая против экстремизма в санкциях. Пожалуй, этим я бы и ограничился, потому что остальное зависит от здравого смысла политиков европейского континента», — заявил сенатор.

Он добавил, что на сегодняшний день в каких-то странах Евросоюза этот здравый смысл по отношению к антироссийским санкциям проявляется.

«Мы все анализируем, изучаем и надеемся на здравый смысл», — заключил Карасин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергоносители на фоне украинского конфликта и санкций против России стоил экономике страны 10 миллиардов евро. По словам политика, в прошлом году Венгрия импортировала энергоносители на сумму 7 миллиардов евро, а в этом ей пришлось заплатить 17 миллиардов. Он подчеркнул, что это «большие деньги, которые сегодня уходят из венгерской экономики». Орбан отметил, что повышение цен подтолкнуло страны Евросоюза к опасной ситуации.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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