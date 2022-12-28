. В России в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

В России в следующем году начнут штрафовать по камерам водителей без обязательного страхования автогражданской ответственности. Для определения таких граждан нужно в первую очередь совместить базы данных ГИБДД и Российского союза автостраховщиков, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.

В 2022 году граждане РФ оформили на 2% меньше страховых полисов на автомобили, чем в прошлом, отмечает Евгений Уфимцев. Скорее всего, это обусловлено снижением продаж новых машин, а также переездом части россиян.