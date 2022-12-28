. В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой от призыва
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В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой от призыва

В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой от призываМинцифры рассмотрит расширение списка IT-специальностей, позволяющих получить отсрочку

Минцифры проработает вопрос о включении дополнительных IT-специальностей в список на отсрочку от несения срочной службы в армии. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть ряд специальностей технических, по которым надо ставить вопрос об их включении дополнительном в наше постановление правительства (о включении в список на отсрочку от несения срочной службы — прим. «Ленты. ру»). Будем это делать», — сообщил глава Минцифры.

Министр напомнил, что по постановлению правительства в настоящее время в списке находится 75 специальностей.

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По материалам: lenta.ru

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