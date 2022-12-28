. В Шелеховском районе мужчина напросился в гости к незнакомцу и украл телефон

В Шелеховском районе сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчину просят добровольно явиться в УВД для дачи показаний.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что в магазине популярной продуктовой сети мужчина познакомился с одним из покупателей и напросился к нему в дом. Когда пострадавший уснул, подозреваемый украл его телефон и ушел.

На похищенный мобильный пытался звонить сын пострадавшего. Правонарушитель ответил на звонок и предложил выкупить смартфон за десять тысяч рублей. В настоящее время абонентский номер недоступен.

На изъятой с камеры видеонаблюдения записи подозреваемый — мужчина слева, у которого капюшон белый внутри. Граждан, которые знают что-либо о его личности, просят позвонить по телефонам 8 395 504-15-37 или 8 902 177-72-49.





Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области