. В Шелеховском районе мужчина напросился в гости к незнакомцу и украл телефон
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В Шелеховском районе мужчина напросился в гости к незнакомцу и украл телефон

В Шелеховском районе мужчина напросился в гости к незнакомцу и украл телефон

В Шелеховском районе сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчину просят добровольно явиться в УВД для дачи показаний.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что в магазине популярной продуктовой сети мужчина познакомился с одним из покупателей и напросился к нему в дом. Когда пострадавший уснул, подозреваемый украл его телефон и ушел.

На похищенный мобильный пытался звонить сын пострадавшего. Правонарушитель ответил на звонок и предложил выкупить смартфон за десять тысяч рублей. В настоящее время абонентский номер недоступен.

На изъятой с камеры видеонаблюдения записи подозреваемый — мужчина слева, у которого капюшон белый внутри. Граждан, которые знают что-либо о его личности, просят позвонить по телефонам 8 395 504-15-37 или 8 902 177-72-49.



Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
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По материалам: irk

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