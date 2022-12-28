. Валерий Меладзе загибает цены на свои концерты
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Валерий Меладзе загибает цены на свои концерты

Валерий Меладзе загибает цены на свои концерты
Певец Валерий Меладзе доит сбежавших россиян. Цены за билеты на концерт Меладзе в Дубае взлетели — видимо, из-за русскоязычной публики. Валерий Меладзе, находящийся сейчас, как известно, за границей, не упустил возможности заработать на россиянах: узнав о том, что в Дубае отдыхает множество приехавших в отпуск соотечественников, он поднял цены на свои выступления.
Теперь билет на концерт Меладзе в Дубае стоит от 120 тысяч рублей. Скорее всего, расчет исполнителя прост — поклонники из России захотят послушать артиста, а значит, выложат кругленькую сумму, не торгуясь. Меладзе, вероятно, надеется, что и те, кто приехал в отпуск, и те, кто перебрался в Эмираты на ПМЖ, помогут ему увеличить доходы, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Царьград».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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