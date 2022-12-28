. Визит-центр открыли в Иркутском областном краеведческом музее

В Иркутском областном краеведческом музее имени Н.Н. Муравьева-Амурского открыли новое подразделение — визит-центр. В нем посетители смогут записаться на экскурсии, мастер-классы, обучающие занятия, которые проходят во всех отделах, в том числе, в отдаленных, например, в Качугском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В краеведческом музее работает семь экспозиционных отделов, в них одновременно проходит около 20 выставок. Организованы свыше 80 музейных занятий, 20 автобусных и пеших экскурсий вне экспозиционных отделов. В их числе, например, посещение камеры, где был в заключении Александр Колчак. Она расположена в действующем следственном изоляторе и попасть туда на экскурсию можно только в составе туристической группы. Все желающие могут отправиться в автобусные экскурсии на родину писателя Валентина Распутина в Усть-Удинский район, на экскурсию «Порт творчества Байкал» в поселок Порт Байкал, увидеть дома-дачи известных писателей, художников, издателей Иркутской области двадцатого века, посетить храмы разных конфессий на новой экскурсии «Иркутск и мировые религии».

В дальнейшем в визит-центре будет собрана информация обо всех музеях, экскурсионных маршрутах и достопримечательностях Иркутска и о музеях, которые расположены недалеко от загородных экскурсионных маршрутов. Например, по пути в культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района можно посетить муниципальные музеи села Оёк и населённых пунктов Усть-Ордынского Бурятского округа. На пути экскурсионного маршрута на родину писателя Валентина Распутина в Аталанку Усть-Удинского района находятся музеи Михайловки, Свирска, Черемхово, Кутулика, Заларей, Новонукутского, Балаганска, Усть-Уды.

Открытие визит-центра приурочено к празднованию 240-летия Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Он находится в Иркутске на улице Карла Маркса, 13, телефоны: 33-62-30, 8-924-290-30-35.