. Владимир Путин открыл производство на псковском "Титан-Полимере"

Владимир Путин в режиме видеосвязи запустил производство на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области, сообщает сайт Кремля.

Из-за неблагоприятных погодных условий глава государства не смог присутствовать на церемонии открытия лично.

"Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос (на полимерную продукцию) обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение", — заявил Путин.

Проектная мощность завода — порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год. Она востребована в фармацевтике, при изготовлении медпрепаратов и пищевой упаковки.

Председатель совета директоров группы компаний "Титан" Михаил Сутягинский рассказал главе государства, что предприятие полностью обеспечит потребности российских компаний в полимерной продукции, а затем рассчитывает начать поставки за рубеж.

Он отметил, что использование БОПЭТ-пленки псковского производства в упаковочной промышленности позволит увеличить срок годности скоропортящихся продуктов на 21 день, замороженных — до 46 месяцев.

Также президент высоко оценил и поддержал идею сформировать в Псковской области промышленный кластер из предприятий, которые будут использовать в качестве сырья продукцию нового завода.