. Владимир Путин позвонил девочке из Запорожья, открытку которой он снял с "Елки желаний"

Президент России Владимир Путин 27 декабря позвонил Саше Титаренко - девочке из Запорожской области, открытку которой он выбрал на "Елке желаний", сообщает ТАСС.

Восьмилетняя Саша мечтала побывать в Крыму, а еще посетить дом Деда Мороза. Часть этих желаний уже исполнилась. Вместе с мамой и папой Саша приехала в Великий Устюг. Она уже побывала на обзорной экскурсии по городу: прошла по Тропе сказок, покаталась на горках, побывала на почте и встретилась с Дедом Морозом.

Обо всем этом девочка рассказала президенту.

"Сашенька, привет! - поприветствовал ее президент. - Как тебе нравится у Деда Мороза? Здорово? Чем вы занимались сегодня и вчера?" - поинтересовался он.

Выслушав рассказ Саши, Путин уточнил, что впечатлило ее больше всего, и расспросил о других деталях путешествия.

"Тебя чаем там угощали, да? Баранки, печенья... Вкусно все было?" - удостоверился он и, выслушав ответ, со смехом добавил: "Слава богу".

Президент попросил девочку передать привет маме с папой, а еще рассказал, какой ответный подарок его бы обрадовал.

"Я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя тоже подарков новогодних. Ладно?" - с улыбкой предложил глава государства.

В завершение беседы он еще раз передал привет близким девочки и поздравил семью с наступающим Новым годом.

"Обнимаю и желаю всего самого доброго!" - сказал Путин.