. Водитель и пассажирка Suzuki Solio погибли в ДТП с Volkswagen Polo в Иркутском районе

Днем 28 декабря в Иркутском районе вблизи квартала «Южный парк» произошло ДТП. По предварительной информации, 22-летний водитель Volkswagen Polo столкнулся с автомобилем Suzuki Solio. В результате аварии 82-летний водитель Suzuki и его 81-летняя пассажирка скончались, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На месте ДТП работает следственная группа. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.



