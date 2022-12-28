. За Филиппа Киркорова заступился очень влиятельный человек

Певец Филипп Киркоров станцевал на кресте, что очень многим не понравилось. Звездный адвокат готов биться за артиста, который вызвал гнев общественности концертным номером. Юрист Александр Добровинский признался, что исполнителя Филиппа Киркорова хотят наказать через суд за скандальный танец на кресте. Сам Добровинский не видит ничего криминального в номере Киркорова.«Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед этой святой», — заявил Добровинский. «Филипп Бедросович Киркоров считает, что искусство не должно зависеть от политики, оно должно объединять людей», — добавил адвокат. «Такая позиция некоторым злопыхателям не нравится, отсюда и беспочвенные обвинения в «восхождении на Голголфу» и прочие инсинуации в сторону моего клиента и друга», — заключил Добровинский в беседе с lenta.ru.