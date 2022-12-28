. За сутки с улиц Иркутска вывезли 2500 тонн снега

С улиц Иркутска продолжают убирать снег. За минувшие сутки вывезли 2500 тонн. Коммунальные службы чистят общественные пространства, мосты и путепроводы. На сложных участках проводят противогололедную обработку. В уборке задействованы техника и рабочие подрядных и муниципальных предприятий «Иркутскавтодор», «Служба эксплуатации мостов города Иркутска», «Городская среда», «Горзеленхоз», сообщает пресс-служба администрации города.

Ночью 28 декабря МУП «Иркутскавтодор» работало на улицах Советская, Карла Маркса, Софьи Перовской, Бабушкина, Рабочая, Нижняя набережная, Дзержинского, Чехова, Некрасова, Тимирязева, Депутатская и других. Убрали снежные валы, привели в нормативное состояние остановки и заездные карманы. МУП «Служба эксплуатации мостов города Иркутска» чистило Ушаковский и Глазковский мосты и подъезды к ним. Специалисты МКУ «Городская среда» убирали бульвар Гагарина и Ветеранов на Нижней Набережной, сквера на улице Октябрьской революции, площадь Труда возле цирка, общественное пространство по адресу Университетский, 70 и Вампиловский сквер. Сейчас чистят снег в историко-мемориальном комплексе «Иерусалимская гора».

Дворы, лестницы и крыши многоквартирных домов убирают управляющие компании. Особое внимание уделяют подходам и подъездам к детским садам, школам, поликлиникам и больницам.