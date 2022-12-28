. За сутки с улиц Иркутска вывезли 2500 тонн снега
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За сутки с улиц Иркутска вывезли 2500 тонн снега

За сутки с улиц Иркутска вывезли 2500 тонн снега

С улиц Иркутска продолжают убирать снег. За минувшие сутки вывезли 2500 тонн. Коммунальные службы чистят общественные пространства, мосты и путепроводы. На сложных участках проводят противогололедную обработку. В уборке задействованы техника и рабочие подрядных и муниципальных предприятий «Иркутскавтодор», «Служба эксплуатации мостов города Иркутска», «Городская среда», «Горзеленхоз», сообщает пресс-служба администрации города.

Ночью 28 декабря МУП «Иркутскавтодор» работало на улицах Советская, Карла Маркса, Софьи Перовской, Бабушкина, Рабочая, Нижняя набережная, Дзержинского, Чехова, Некрасова, Тимирязева, Депутатская и других. Убрали снежные валы, привели в нормативное состояние остановки и заездные карманы. МУП «Служба эксплуатации мостов города Иркутска» чистило Ушаковский и Глазковский мосты и подъезды к ним. Специалисты МКУ «Городская среда» убирали бульвар Гагарина и Ветеранов на Нижней Набережной, сквера на улице Октябрьской революции, площадь Труда возле цирка, общественное пространство по адресу Университетский, 70 и Вампиловский сквер. Сейчас чистят снег в историко-мемориальном комплексе «Иерусалимская гора».

Дворы, лестницы и крыши многоквартирных домов убирают управляющие компании. Особое внимание уделяют подходам и подъездам к детским садам, школам, поликлиникам и больницам.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

28 декабря 2022 года отмечается народно-христианский праздник Трифонов день: история, традиции, приметы
28 декабря 2022 года отмечается народно-христианский праздник
51-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Иркутске
51-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Иркутске
Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» запустил конкурс на лучший детский рисунок
Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» запустил конкурс на
За сутки с улиц Иркутска вывезли 2500 тонн снега
За сутки с улиц Иркутска вывезли 2500 тонн снега
Поддержка учителей и помощь молодым врачам: лучшие региональные практики в обзоре от ЭИСИ
Поддержка учителей и помощь молодым врачам: лучшие региональные
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Обезьяны
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Обезьяны
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Названы самые непопулярные профессии года в России
Названы самые непопулярные профессии года в России
США задумали ввести новые требования к прибывающим из Китая из-за коронавируса
США задумали ввести новые требования к прибывающим из Китая из-за
Минобороны: в ДНР российские войска перехватили три ракеты HARM ВСУ
Минобороны: в ДНР российские войска перехватили три ракеты HARM ВСУ
Мошенник из Саратовской колонии обманул директоров школ на 500 тысяч рублей
Мошенник из Саратовской колонии обманул директоров школ на 500 тысяч
В России в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам
В России в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

Топ на сегодня

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск на бывшем заводе Nissan трех новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск на бывшем заводе Nissan трех новых
В России собрались заморозить цены на сахар
В России собрались заморозить цены на сахар
Раненого в Белгородской области подростка доставили в Москву
Раненого в Белгородской области подростка доставили в Москву
Курс доллара превысил 70 рублей
Курс доллара превысил 70 рублей
Названы лучшие зарубежные фильмы 2022 года
Названы лучшие зарубежные фильмы 2022 года

Еще по теме

В выходные дни снег на улицах Иркутска убирают круглосуточно
За сутки дорожные службы Иркутска вывезли с улиц города 538 тонн снега
За ночь в Иркутске дорожники вывезли 1910 тонн снега
В Иркутске дорожные службы чистят дороги после снегопада