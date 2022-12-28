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Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН

Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООНЗахарова заявила, что реагировать на призывы Киева исключить РФ из ООН не нужно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы Киева исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН). По ее мнению, реагировать на них не нужно. Такое заявление она сделала в эфире радио Sputnik.

Отвечая на вопрос ведущего о том, как России стоит реагировать на подобные заявления со стороны Киева, представитель МИД заявила, что ничего делать не нужно. «Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — считает она.

«Захарова напомнила, что Украина переживала разных деятелей в своей истории, которые «полностью развалили страну» и подвинули ее на край катастрофы». Она подчеркнула, что в таких призывах нет «никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит».

26 декабря министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерении страны поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. В то же время власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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