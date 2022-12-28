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Замок Аллы Пугачевой больше не продается

Замок Аллы Пугачевой больше не продается
Певица Алла Пугачев долгое время пыталась избавиться от дорогого имущества. Особняк действительно больше не продается. В Сети ходит масса слухов о том, что признанный в России иноагентом Максим Галкин* якобы продает свой шикарный замок в подмосковной деревне Грязь. Однако журналисты kp.ru выяснили, что это всего лишь сплетни.
Дом действительно был выставлен на продажу летом этого года. Его предлагали вип-клиентам элитных агентств недвижимости, но спроса не было. Поэтому с осени особняк больше не продается. Сейчас там живут охранники и обслуживающий персонал. Когда именно Алла Пугачева вернется в Москву - неизвестно. Поговаривают, что в Израиле она собирается покупать собственный дом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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