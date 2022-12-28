. Зеленский заявил, что Киев конфликтует с Москвой ради целостности Украины

Главная цель Киева в противостоянии с Москвой — восстановление целостности страны. Об этом президент Украины заявил в обращении к Верховной раде 28 декабря.

По его мнению, украинская сторона помогла Западу снова найти свое место на международной арене и показать его доминирование на фоне государств из других регионов.

«Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену», — передает слова политика издание «Страна.ua».

Зеленский заметил, что, в его представлении, Киев стал одним из лидеров «свободного мира», единство в котором необходимо беречь всем западным политикам.

Россия начала проведение специальной военной операции на территории Украины 24 февраля в целях отражения агрессии Киева в отношении мирного населения республик Донбасса. Тогда же Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва планирует провести «демилитаризацию и денацификацию» Украины, предав суду военных преступников.

Тем временем, как сообщила «Парламентская газета», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США уведомили Москву по дипломатическим каналам, что не собираются напрямую воевать с Россией и не намерены направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов противовоздушной обороны Patriot.