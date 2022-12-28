. Жена Александра Малинина впала в депрессию из-за войны

Супруга певца Александра Малинина, Эмма пребывает в расстройстве за рубежом. Много лет Александр и Эмма Малинины проживают в Германии. На днях супруги отметили католическое Рождество, собравшись с близкими за одним столом. Эмма Малинина пожаловалась на отсутствие праздничного настроения. По всей видимости, виной тому — происходящее в мире. «Поздравляю с католическим Рождеством всех моих подписчиков, кто отмечает сегодня. Это самый главный семейный праздник. Многие мои друзья сегодня собираются за праздничным столом. Я знаю, как трепетно они относятся к этому дню. Правда, сегодня очень тихо… Впервые у меня такое состояние, когда нет радости. Нет ощущения праздника ни у кого из моих близких и знакомых — ни у тех, кто отмечает сегодня, ни у тех, кто готовится отмечать наши любимые дни», — разоткровенничалась супруга 64-летнего исполнителя в личном блоге.И все же Эмма Малинина старается не идти на поводу негативных эмоций и надеется, что все будет хорошо. «Мне хотелось бы, чтобы мы не принимали реальность слепо, а осознавали сложные чувства и переживания, через которые сейчас проходит любой нормальный человек. Чтобы у нас не появлялась привычка к несправедливости, чтобы мы не стали равнодушными, не озлобились. Чтобы через это время все прошли достойно, и каждый старался нести добро. Хочу пожелать теплого красивого вечера в окружении тех, кто поддерживает и дарит любовь, надежду и веры в чудеса, в будущее, в добро, в свет внутри нас», — отметила она. Подписчики поддержали женщину, пожелав ей с мужем позитивных моментов в новом 2023 году.