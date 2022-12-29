16 юмористических комиксов от девушки, которая рисует весёлые картинки по принципу «я художник — я так слышу»
Есть комиксисты и художники, на чьи творения хочется любоваться вечно. Светлана Дехтяр — одна из немногих творческих личностей, чьи комиксы всегда гарантировано поднимают настроение на целый день. У девушки достаточно много весёлых работ на определённую тему: мода, гороскопы, бытовуха… Но сегодня мы решили поделиться с вами чем-то новеньким.
Вот уже не первый год художница периодически выпускает комиксы под хэштегом #яхудожникятак_слышу, в которых умело переворачивает любую фразу с ног на голову, представляя себе вовсе не то, что изначально имелось в виду. И этому недоразумению можно дать название — богатое воображение!
Время укладываться в кроватку!
Мы слово своё держим!
А ведь впереди еще нашествие тазиков оливье…
Наколола огурчик
Что желаете больше всего? Ветер с ухой или ветер сухой?
Интересно, что из этого хуже?
Надо уточнять, какой носочек тянуть
Послышалось
Непростое это дело — снимать ролики
Пугающая картина вышла
Я в тупике
Присели на дорожку
Вау, эти штаны хорошо на тебя сели!
Блин, плохо сидят штаны, потому что после стирки они сели…😳
Короче, бедные иностранцы, изучающие русский.
Вдаль vs В. Даль
Выглядит не очень аппетитно
Жизнь в шоколаде
Как мы уже говорила ранее, Светлана умеет шутить на многие темы, поэтому заглядывайте сюда и читайте фэшЫн-гороскоп с нотками юмора, который для вас подготовила девушка.