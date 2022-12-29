. 16 юмористических комиксов от девушки, которая рисует весёлые картинки по принципу «я художник — я так слышу»

Есть комиксисты и художники, на чьи творения хочется любоваться вечно. Светлана Дехтяр — одна из немногих творческих личностей, чьи комиксы всегда гарантировано поднимают настроение на целый день. У девушки достаточно много весёлых работ на определённую тему: мода, гороскопы, бытовуха… Но сегодня мы решили поделиться с вами чем-то новеньким.

Вот уже не первый год художница периодически выпускает комиксы под хэштегом #яхудожникятак_слышу, в которых умело переворачивает любую фразу с ног на голову, представляя себе вовсе не то, что изначально имелось в виду. И этому недоразумению можно дать название — богатое воображение!

Время укладываться в кроватку!

Мы слово своё держим!

А ведь впереди еще нашествие тазиков оливье…

Наколола огурчик

Что желаете больше всего? Ветер с ухой или ветер сухой?

Интересно, что из этого хуже?

Надо уточнять, какой носочек тянуть

Послышалось

Непростое это дело — снимать ролики

Пугающая картина вышла

Я в тупике

Присели на дорожку

Вау, эти штаны хорошо на тебя сели!

Блин, плохо сидят штаны, потому что после стирки они сели…😳

Короче, бедные иностранцы, изучающие русский.

Вдаль vs В. Даль

Выглядит не очень аппетитно

Жизнь в шоколаде

Как мы уже говорила ранее, Светлана умеет шутить на многие темы, поэтому заглядывайте сюда и читайте фэшЫн-гороскоп с нотками юмора, который для вас подготовила девушка.

Новый фитнес-курс «Потеле»

Как насчёт того, чтобы поставить реакцию?