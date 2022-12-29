. 16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается какой-то трэш
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16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается какой-то трэш

16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается какой-то трэш

Пока одни предпочитают в интерьере своего жилища минимализм, всегда есть те, кто не против украсить дом какими-нибудь оригинальными диковинками. Иногда слишком оригинальными. Порой в помещениях можно встретить такие предметы, что даже не знаешь, как их оценить. То ли это гениальные шедевры и достижения полёта фантазии, то ли абсолютный трэш. Мы собрали для вас несколько примеров.

Вот это поворот!

Кресло для геймеров

Лампа-курица

Как говорится, снесла курочка яичко, да не простое, а светящееся. И раз уж мы вспомнили эту сказку про Курочку Рябу, загляните в пост, где мы рассказывали о её смыслах, которые довольно мрачные.

Пулевой стол

И сквозь кости прорастёт трава

Красиво, конечно, но точно не для всех.

Зубная раковина

Это ёлка в виде платья или платье в виде ёлки?

Автомобильный бильярд

Какая интересная салфетница

Венок из восьмидесяти зубных кап

Очень оригинальные вязаные «кактусы»

И слово «кактус» в данном контексте приобретает новое довольно забавное значение.

Столик-гольфист

Настольный футбол из кукол Барби

Золотой унитаз

Зачем покупать ковёр, когда можно его вырезать?

Комплект: стол с птичьими ногами и лампа с гусиной головой

# Интересное
По материалам: twizz

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