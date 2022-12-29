16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается какой-то трэш
Пока одни предпочитают в интерьере своего жилища минимализм, всегда есть те, кто не против украсить дом какими-нибудь оригинальными диковинками. Иногда слишком оригинальными. Порой в помещениях можно встретить такие предметы, что даже не знаешь, как их оценить. То ли это гениальные шедевры и достижения полёта фантазии, то ли абсолютный трэш. Мы собрали для вас несколько примеров.
Вот это поворот!
Кресло для геймеров
Лампа-курица
Как говорится, снесла курочка яичко, да не простое, а светящееся. И раз уж мы вспомнили эту сказку про Курочку Рябу, загляните в пост, где мы рассказывали о её смыслах, которые довольно мрачные.
Пулевой стол
И сквозь кости прорастёт трава
Красиво, конечно, но точно не для всех.
Зубная раковина
Это ёлка в виде платья или платье в виде ёлки?
Автомобильный бильярд
Какая интересная салфетница
Венок из восьмидесяти зубных кап
Очень оригинальные вязаные «кактусы»
И слово «кактус» в данном контексте приобретает новое довольно забавное значение.