. 18 фантастических работ, чьим создателям хватило мотка ниток и иголки, чтобы сотворить нечто прекрасное
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18 фантастических работ, чьим создателям хватило мотка ниток и иголки, чтобы сотворить нечто прекрасное

18 фантастических работ, чьим создателям хватило мотка ниток и иголки, чтобы сотворить нечто прекрасное

Творчество — неотъемлемая часть жизни большинства людей. Нередко бывает такое, что человек и сам не осознаёт, что создаёт своими руками настоящие произведения искусств почти из ничего. Например, героям сегодняшней подборки не понадобилось много подручных материалов, чтобы создать работы необычайной красоты. Моток ниток и иголка — это всё, чего им хватило для того, чтобы показать, насколько разными и удивительными бывают вышивки.

Сумка с поразительной вышивкой в виде сипухи

Цветочная поляна на джинсовой куртке

Автопортрет

Как настоящий!

Закончила свой самый амбициозный проект на сегодняшний день. Представляю вам моего 3D-мотылька в его реальную величину.

Так и хочется пощупать эти пушистые облачка!

Работы с 3D-эффектами вызывают особенный восторг и желание рассмотреть их поближе!

Новый воротник

Почему бы не добавить немного цветочков на кеды?

Рюкзак — огонь!

Мегакропотливая работа

Добавляем больше красок в жизнь

Я совсем недавно увлеклась вышивкой и украсила эту защитную маску для лица. Рада тому, как всё в итоге получилось!

Аппетитный ягодный пирог

«Хо-хо-хо, я уже в пути!»

Моя мама получила вышивальную машину в подарок на Рождество и подошла к работе с ней с креативом.


Завораживающее северное сияние

«Недавно закончил вышивать своего осьминога. Вышло неидеально, но зато забавно!»

Кулон «Звёздная ночь»

«Закончила вчера вышивку на кепке, и, кажется, это станет моей новой любимой работой»

«Я сделала несколько дизайнов ручной вышивки на свитерах для друга, и этот оказался моим фаворитом»

Девушка в сирени

Здесь вы можете найти 14 вещей необычного дизайна, которые тают у всех на глазах.

# Интересное
По материалам: twizz

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