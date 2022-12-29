. 19 удивительных морозных фотографий, которые докажут, что у жизни на севере особая атмосфера
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19 удивительных морозных фотографий, которые докажут, что у жизни на севере особая атмосфера

19 удивительных морозных фотографий, которые докажут, что у жизни на севере особая атмосфера

Жизнь в северных регионах явно подходит для самых стойких. Морозы, много снега, полярные ночи — всё это требует определённой выдержки и умения приспосабливаться к суровым погодным условиям. Но в этом есть своя определённая красота, чего только стоит северное сияние! Мы собрали для вас фотографии, которые покажут вам особую атмосферу жизни на севере.

Вот такой снежок

В Таиланде нынче холодно

Северное сияние, Териберка

Когда выпал снег

Замороженная мачта в Бен-Невисе, Шотландия

Работаю на Чукотке, недавно ко мне в гости пришёл лис

Прошёлся пешком

Ночь на озере Тироярви

Дефилирую тут в снегах

Световые столбы


Кажется, что это лучи прожекторов, направленные в небо, но это не так. Подобное явление имеет природное происхождение: при определённых условиях ледяные кристаллы в верхних слоях атмосферы отражают солнечные лучи. Чем холоднее, тем ярче этот эффект.

При температуре -38°C волосы покрылись инеем за минуту

Эффект «трёх солнц». Чукотка, Анадырь

Научно такой эффект называется паргелий. Это один из видов гало, который возникает, когда солнце невысоко над землёй. Иногда такой эффект ещё называют «солнце с ушами».

Фотографии Якутска зимой при разных температурах

Пурга на Чукотке

Когда замело вообще всё: и машины, и дорожные знаки.

Вид на северное сияние из самолёта

Якутск, -46°C

Северные ягоды

Удивительная красота на Чукотке

Если вам хочется ещё полюбоваться зимними снимками, посмотрите, как выглядел Нью-Йорк в ноябре, когда его завалило рекордным количеством снега.

# Интересное
По материалам: twizz

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