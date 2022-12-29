. 26 февраля пройдут досрочные выборы мэра Балаганского района

Досрочные выборы мэра Балаганского района назначены на 26 февраля. Соответствующее решение приняла дума муниципалитета. Решение опубликуют в районной газете 29 декабря, сообщает избирательная комиссия Иркутской области.



В избиркоме отмечают, что выдвижение кандидатов начнется 30 декабря. Документы на регистрацию принимают до 18:00 29 января. По решению думы сроки избирательных действий сокращены на одну треть.

В ноябре Балаганский районный суд по исковому заявлению прокурора вынес решение о досрочном прекращении полномочий мэра Балаганского района Михаила Кибанова. Согласно решению, мэр прекратил свои полномочия в связи с утратой доверия.