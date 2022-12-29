. 26 февраля пройдут досрочные выборы мэра Балаганского района
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26 февраля пройдут досрочные выборы мэра Балаганского района

26 февраля пройдут досрочные выборы мэра Балаганского района

Досрочные выборы мэра Балаганского района назначены на 26 февраля. Соответствующее решение приняла дума муниципалитета. Решение опубликуют в районной газете 29 декабря, сообщает избирательная комиссия Иркутской области.

В избиркоме отмечают, что выдвижение кандидатов начнется 30 декабря. Документы на регистрацию принимают до 18:00 29 января. По решению думы сроки избирательных действий сокращены на одну треть.

В ноябре Балаганский районный суд по исковому заявлению прокурора вынес решение о досрочном прекращении полномочий мэра Балаганского района Михаила Кибанова. Согласно решению, мэр прекратил свои полномочия в связи с утратой доверия.

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По материалам: irk

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