. 31 декабря в Иркутске продлят работу общественного транспорта

В Иркутске 31 декабря продлят работу общественного транспорта. Муниципальные троллейбусы, трамваи и автобусы будут курсировать по городу до 01:00 1 января, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



В ночь на 1 января муниципальный транспорт будет работать на автобусных маршрутах № 6 «Ц. Рынок – пос. Жилкино», № 8 «Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый», № 28р «Ц. Рынок – Авиазавод», № 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная», № 37 «Ц. Рынок – Н.Ленино», № 67 «м/р Первомайский – м/р Топкинский». Трамвайные маршруты — № 1 «Ул. Волжская – Студгородок», № 4 «Ц. Рынок — ул. Братская», № 5 «м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц. Рынок». Троллейбусные — № 3 «м/р Солнечный – пр. Марата», № 4 «ул. Свердлова – Аэропорт», № 5 «Сквер им. Кирова – М. Конева», № 7 «ул. Свердлова – м/р Первомайский», № 8 «ул. Свердлова – м/р Юбилейный».

Автобусы частных перевозчиков завершат работу раньше муниципальных. До 23:00 они будут работать на маршрутах №№ 3, 5к, 16, 23, 28р, 30, 45, 58, до 24.00 – № 32.

1 января иркутский транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. После 06:00 на маршруты регулярных перевозок выйдет 41 автобус МУП «Иркутскавтотранс», 36 трамваев и 35 троллейбусов МУП «Иркутскгортранс», автобусы частных перевозчиков.