. 5 способов, которые помогут быстро почистить много картошки

Очистка картошки от кожуры занимает большое количество времени. Тем не менее есть немало разных способов, как это сделать намного проще и быстрее. Далее мы расскажем, как почистить много картофеля, если обычным ножом это делать долго.

Овощечистка

Про нее многие хозяйки часто забывают во время чистки картошки. Этот предмет поможет быстро и качественно очистить плоды овоща. Использовать его смогут даже дети, ведь им невозможно пораниться – это не обычный кухонный нож.

Металлическая щетка для посуды

Она используется для мытья подгоревшей или сильно грязной посуды, но ее можно применять не по прямому назначению. Следует взять картофель и под водой из крана снимать с него кожуру металлической щеткой. Лучше всего использовать молодые сорта овоща, иначе он будет плохо очищаться.

Сито

Для этого необычного метода понадобится выложить весь картофель в сито и поставить его под струю холодной воды. После того, как каждый плод намокнет, его необходимо слегка потереть о сито и тогда кожура начнет понемногу слазить.





Крупная столовая соль

Соль поможет быстро очистить клубни молодого картофеля от кожуры. Для начала необходимо насыпать ее в полиэтиленовый пакет, а затем положить в него чистые плоды овоща. Затем нужно взять пакет и тщательно потрусить его, чтобы картошка терлась друг о друга. Кожура постепенно начнет сама слазить с овоща. После этой процедуры нужно промыть каждый плод под водой.

Надрез на картофеле

Перед тем, как варить картошку, ее нужно немного надрезать посередине, а затем уложить в емкость для варки. После того, как она сварится, ее стоит поставить под струю холодной воды. После остывания необходимо немного потянуть за шкурку там, где был произведен надрез.