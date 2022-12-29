. 7 источников молодости и хорошего настроения

Источник молодости №1: позитив.

Источник молодости №2: свобода.

Источник молодости №3: гардероб.

Источник молодости №4: диета.

Источник молодости №5: гимнастика.

Источник молодости №6: творчество.

Источник молодости №7: любовь.

Время неумолимо оставляет на лицах людей свои отпечатки, кожа тускнеет, теряет эластичность, покрывается морщинами, черты лица оплывают. Правда, довольно неприглядную картину мы тут нарисовали? На самом деле только от нас самих зависит, будем ли мы только наблюдать, как возрастные изменения проявляются на нашем лице, или попытаемся отыскать способы борьбы с ними. Любое решение, которое вы примете, будет в вашу пользу. Главное, чтобы это было осознанным решением, а не результатом чужого влияния или лени. Если вы сомневаетесь, что выглядеть лет на десять моложе своих лет вполне реально, внимательно посмотрите вокруг. Нет, мы не предлагаем искать самых дорогих пластических хирургов или тратить деньги на процедуры, связанные со стволовыми клетками и прочими инновационными штучками. Наш разговор пойдет несколько в ином ключе. Мы попытаемся отыскать в самих себе источники молодости, которые позволят надолго сохранить бодрость и привлекательность. Итак.Привычка во всем видеть только хорошее не только позволяет добиваться поставленных целей, но и отражается в сиянии глаз, гладкости кожи и грациозных движениях. Пластические хирурги с грустью констатируют тот факт, что никакая операция не сможет заставить глаза блестеть, а кожу - сиять. Молодость - это внутреннее состояние. Если вы давно забыли, что это такое, попробуйте пообщаться с подростками, полными оптимизма и максимализма. Именно так: или все, или ничего.Если вы достигли того счастливого возраста, когда на лице начинают показываться морщинки, не стоит дальше откладывать решение вопроса о собственной свободе. Секрет заключается в том, что вы вольны делать все, что вам заблагорассудится, ну, естественно, если ваши действия не создают неудобств другим людям. Если вы хотите сохранить молодость, не стоит загонять себя в жесткие рамки диет, режимов и прочих ограничений, выдуманных кем-то. Поймите, наконец, это ваш мир, и вы вольны делать все, что вам хочется. Ага, почувствовали, как кровь быстрее заструилась по сосудам? Самое прекрасное - впереди.Если вы хотите не только чувствовать себя молодо, но и выглядеть соответственно, попробуйте обновить гардероб. Возможно, сразу и не получится реализовать все свои желания, но приложив совсем немного усилий, вы непременно добьетесь желаемого результата. Знайте, гардероб способен прибавить или скинуть не один десяток лет.Мы не станем учить вас, что можно употреблять в пищу, а что нельзя. Проведите серию экспериментов, главной целью которых будет сравнение самочувствия при употреблении разных продуктов. В качестве критериев следует взять самочувствие и энергетику. Основной принцип энергетического рациона - это разнообразие и различные сочетания натуральных продуктов.Если целыми днями валяться на диване, мечтая о молодости, мечты так и останутся пустыми мечтами. Для того чтобы сохранить упругость походки и бодрость, необходимо регулярно нагружать мышцы, не давая им атрофироваться. Тоже самое касается и мимических мышц, снижение тонуса которых проявляется углублением носогубной складки и другими возрастными проявлениями. Регулярные занятия фэйсбилдингом позволяют скинуть добрый десяток лет.Увлеченный человек буквально излучает энергию в окружающее пространство, заражая оптимизмом всех вокруг. Творческим людям некогда стареть, им ведь еще столько надо успеть сделать. Не следует понимать под творчеством только занятия искусством, любое дело, которое человек делает с радостью, превращается в творчество. Более того, вдумайтесь в само звучание «творец», вам не приходят в голову никакие ассоциации? Безусловно, творчество - эта та самая божественная искра, которая подарена каждому из нас от рождения, только ее надо отыскать и попытаться превратить в управляемое пламя, которое станет источником энергии, радости, счастья и молодости.По мнению ученых, современному человеку нужно для счастья всего три компонента: приличный годовой доход, любимое дело и любящий человек. И все эти элементы способствуют максимальному продлению молодости. Деньги помогают приобретать полезные продукты питания, обеспечивают достойные условия для жизни и гарантируют качественный отдых. Кстати, за деньги можно купить услуги массажиста, косметолога и даже пластического хирурга. Осталось только найти любящего человека, глаза которого будут твердить, как волшебное зеркальце из сказки: «Ты на свете всех милее!».