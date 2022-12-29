7 признаков, что вас окружают токсичные люди
Сегодня, 16:21
Вы думаете, что эти люди – ваши друзья? Вы ошибаетесь. На самом деле, они оказывают негативное влияние не только на ваше самочувствие, но и на ваше настроение. Быть может, вам довелось в свое время учиться с кем-то из них в одной школе. Вы продолжаете поддерживать общение лишь по старой привычке. Не исключено, что с одним таким токсичным человеком вы живете по соседству и часто вместе прогуливаетесь, чтобы подышать свежим воздухом. Возможно, что вы даже работаете вместе в одной организации или учреждении. В современном мире существует множество способов испортить и усложнить свою жизнь. Сначала вы окружаете себя негативными людьми, а потом всерьез удивляетесь, отчего у вас все время плохое настроение и низкая самооценка. Присмотритесь внимательно к своей компании. Вам следует сократить встречи и общение с людьми, которые вам вредят. На это указывает 7 существенных признаков:
1. Вам начинает казаться, что вы – полное ничтожествоКогда вы находитесь в окружении позитивных, на первый взгляд, знакомых, то все чаще ловите себя на мысли о том, что вы– жалкий и невезучий человек. Вы страдаете, считая, что они все гораздо лучше и успешнее вас. Возможно, они ни разу не смеялись над вами и не пытались как-то вас унизить. Но вот от стойкого ощущения собственной никчемности вы никак не можете избавиться, когда находитесь в компании этих токсичных людей. Не игнорируйте это чувство!
2. Вы не понимаете, как вам нужно себя вестиВы даже не предполагаете, какой будет их следующая реакция на ваши высказывания или действия: искренняя похвала или ехидная насмешка. Порой они придираются к каждой мелочи, которую вы сами считаете абсолютно безобидной. К примеру, вы поприветствовали их не так, как им хотелось. Или ваше лицо показалось им мрачным и недружелюбным. Но иногда случается и прямо противоположная ситуация: они неожиданно засыпают вас комплиментами и хвалят за незначительные мелочи. Например, вы пришли на встречу в стареньком платье, которое показалось всем шикарным и необычным. Или рассказали о том, как помогли старушке донести пакеты с продуктами до дома, после чего все сказали, что вы – великодушный человек.
3. Сплетни стали привычным явлениемВаших знакомых объединяет общее необычное занятие: они обожают вести разговоры о других людях в их отсутствие. Надо заметить, что характер обсуждений, в основном, имеет негативный оттенок. По этой причине вы предпочитаете не делиться с ними подробностями своей жизни, ведь вы уверены в том, что эта ценная информация обязательно станет темой следующих сплетен. Разумеется, это случится тогда, когда вас не будет рядом.
4. Наличие неравноправных отношений
Обычно всякие токсичные отношения являются односторонними. К примеру, ваши приятели могут обратиться к вам с просьбой занять денег или дать полезный совет. Но когда вы оказываетесь в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в их поддержке, все друзья тут же находят кучу отговорок. Это ваша обязанность – слушать бесконечные жалобы подружек на жизнь и мужчин. Но если вы сами спешите завести разговор о собственных неприятностях, они делают вид, что попросту вас не слышат.
5. Вам приходится делать то, что вам не нравитсяВы отправляетесь в кино со своей компанией, хотя не хотите его смотреть. Отказываетесь идти на встречу с приятным молодым человеком, потому что он чем-то не понравился вашим знакомым. Бросаете куда подальше новый яркий костюм, который вы обожаете, а ваши друзья ненавидят. Кажется, что вы не являетесь хозяйкой своей жизни. А вот ваши друзья ею руководят без зазрения совести!
6. Постоянное соперничество
Ваши приятели не умеют искренне радоваться за вас. Им легче перечислить те вещи, в которых они сами преуспели. Они никогда не признают вашу победу, ведь в каждом вашем небольшом успехе они видят угрозу. Вы прекрасно знаете это, и поэтому не делитесь с ними своими маленькими победами: тем, что вы сбросили лишние килограммы, написали первую картину, полюбили замечательного мужчину. Все чаще вы придумываете истории о том, что в вашей жизни все плохо, и нет никакой надежды на лучшее. С помощью такого приема вы вызываете у них сочувствие и избавляетесь от их недоброжелательности.
7. Вы сосредоточены на негативных моментахТакое ощущение, что ваши приятели видят жизнь лишь в черном свете. Если судить по их высказываниям и выводам, то все вокруг плохое: и люди жестокие, и погода мерзкая, и мир опасный. Но все эти обстоятельства не мешают некоторым из ваших знакомых становиться успешными и счастливыми. Только вот беда: сетовать на судьбу они любят намного больше, чем испытывать радость от каждого прожитого дня.
По материалам: womanadvice