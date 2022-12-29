. 7 признаков, что вас окружают токсичные люди

1. Вам начинает казаться, что вы – полное ничтожество

2. Вы не понимаете, как вам нужно себя вести

3. Сплетни стали привычным явлением

4. Наличие неравноправных отношений

5. Вам приходится делать то, что вам не нравится

6. Постоянное соперничество

7. Вы сосредоточены на негативных моментах

Вы думаете, что эти люди – ваши друзья? Вы ошибаетесь. На самом деле, они оказывают негативное влияние не только на ваше самочувствие, но и на ваше настроение. Быть может, вам довелось в свое время учиться с кем-то из них в одной школе. Вы продолжаете поддерживать общение лишь по старой привычке. Не исключено, что с одним таким токсичным человеком вы живете по соседству и часто вместе прогуливаетесь, чтобы подышать свежим воздухом. Возможно, что вы даже работаете вместе в одной организации или учреждении. В современном мире существует множество способов испортить и усложнить свою жизнь. Сначала вы окружаете себя негативными людьми, а потом всерьез удивляетесь, отчего у вас все время плохое настроение и низкая самооценка. Присмотритесь внимательно к своей компании. Вам следует сократить встречи и общение с людьми, которые вам вредят. На это указывает 7 существенных признаков:Когда вы находитесь в окружении позитивных, на первый взгляд, знакомых, то все чаще ловите себя на мысли о том, что вы– жалкий и невезучий человек. Вы страдаете, считая, что они все гораздо лучше и успешнее вас. Возможно, они ни разу не смеялись над вами и не пытались как-то вас унизить. Но вот от стойкого ощущения собственной никчемности вы никак не можете избавиться, когда находитесь в компании этих токсичных людей. Не игнорируйте это чувство!Вы даже не предполагаете, какой будет их следующая реакция на ваши высказывания или действия: искренняя похвала или ехидная насмешка. Порой они придираются к каждой мелочи, которую вы сами считаете абсолютно безобидной. К примеру, вы поприветствовали их не так, как им хотелось. Или ваше лицо показалось им мрачным и недружелюбным. Но иногда случается и прямо противоположная ситуация: они неожиданно засыпают вас комплиментами и хвалят за незначительные мелочи. Например, вы пришли на встречу в стареньком платье, которое показалось всем шикарным и необычным. Или рассказали о том, как помогли старушке донести пакеты с продуктами до дома, после чего все сказали, что вы – великодушный человек.Ваших знакомых объединяет общее необычное занятие: они обожают вести разговоры о других людях в их отсутствие. Надо заметить, что характер обсуждений, в основном, имеет негативный оттенок. По этой причине вы предпочитаете не делиться с ними подробностями своей жизни, ведь вы уверены в том, что эта ценная информация обязательно станет темой следующих сплетен. Разумеется, это случится тогда, когда вас не будет рядом.Обычно всякие токсичные отношения являются односторонними. К примеру, ваши приятели могут обратиться к вам с просьбой занять денег или дать полезный совет. Но когда вы оказываетесь в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в их поддержке, все друзья тут же находят кучу отговорок. Это ваша обязанность – слушать бесконечные жалобы подружек на жизнь и мужчин. Но если вы сами спешите завести разговор о собственных неприятностях, они делают вид, что попросту вас не слышат.Вы отправляетесь в кино со своей компанией, хотя не хотите его смотреть. Отказываетесь идти на встречу с приятным молодым человеком, потому что он чем-то не понравился вашим знакомым. Бросаете куда подальше новый яркий костюм, который вы обожаете, а ваши друзья ненавидят. Кажется, что вы не являетесь хозяйкой своей жизни. А вот ваши друзья ею руководят без зазрения совести!Ваши приятели не умеют искренне радоваться за вас. Им легче перечислить те вещи, в которых они сами преуспели. Они никогда не признают вашу победу, ведь в каждом вашем небольшом успехе они видят угрозу. Вы прекрасно знаете это, и поэтому не делитесь с ними своими маленькими победами: тем, что вы сбросили лишние килограммы, написали первую картину, полюбили замечательного мужчину. Все чаще вы придумываете истории о том, что в вашей жизни все плохо, и нет никакой надежды на лучшее. С помощью такого приема вы вызываете у них сочувствие и избавляетесь от их недоброжелательности.Такое ощущение, что ваши приятели видят жизнь лишь в черном свете. Если судить по их высказываниям и выводам, то все вокруг плохое: и люди жестокие, и погода мерзкая, и мир опасный. Но все эти обстоятельства не мешают некоторым из ваших знакомых становиться успешными и счастливыми. Только вот беда: сетовать на судьбу они любят намного больше, чем испытывать радость от каждого прожитого дня.