. 7 способов эффективной работы на удаленке

1. Когда работаешь – работай

2. Попросите домочадцев успокоиться

3. Обустройте свое рабочее место

4. Позаботьтесь о ритме работы и перерывах

5. Контролируйте прокрастинацию

6. Оденьтесь!

7. Не забывайте об отношениях с коллегами

Работа в режиме домашнего офиса может быть проблемой для людей, которые до сих пор работали только в офисе. Как организовать свои обязанности? Как работать эффективно? Что помнить?Видимо, есть люди, которые могут работать эффективно и при этом догнать очередной сезон любимого сериала на Нетфликсе. Однако не стремитесь быть одним из них. Когда работаешь – работай. Будет время для сериала в нерабочее время. Да, это правило распространяется и на «друзей» или любой другой сериал, который вы смотрели миллион раз и считаете идеальным фоном для работы. Ничего подобного — вместо того, чтобы заполнять следующие столбцы таблиц, вы будете смеяться над шутками Чендлера.Дайте понять другим членам вашей семьи, которые находятся дома, когда вы работаете, в какое время вас не следует беспокоить. Объясните бабушке, что если вы сидите перед компьютером, это не значит, что вы играете в игры. Убедите мужа, что он сможет сам найти рис в буфете, когда понадобится. Скажи жене, что выпьешь с ней кофе во время запланированного перерыва.Поверьте, хоть работа из-под теплого одеяла и звучит заманчиво, в постели с ноутбуком уже через час вы наверняка почувствуете себя некомфортно. Даже если нет, при таком режиме боли в спине начнутся максимум через неделю. Конечно, организовать полностью эргономичный домашний офис для каждого домочадца может быть сложно (особенно, если, например, двое родителей работают удаленно, а двое детей учатся онлайн). Тем не менее, позаботьтесь об основах:сядьте за письменный стол или на удобный стул;старайтесь твердо держать ноги на полу или на подставке для ног;следите за тем, чтобы колени образовывали прямой угол;убедитесь, что ваши запястья опираются на поверхность стола при наборе текста на клавиатуре.Дома, как и в офисе, вам понадобятся перерывы. Однако дома намного сложнее контролировать желание делать более продолжительный перерыв каждые полчаса. Единственный рациональный способ — планировать перерывы в определенное время (например, 2 раза по 20 минут). Так вам будет проще следить за ритмичностью и эффективностью работы. Если у вас проблемы с отдыхом, попробуйте метод Помидора. Он предполагает, что вы будете интенсивно работать 25 минут, а затем сделаете 5-минутный небольшой перерыв. В это время можно заварить чай или просто посмотреть в окно.О прокрастинации могли написать дипломные работы люди, которые давно работают удаленно. Прокрастинация и откладывание дел «на потом» — самая большая беда для работы из дома. Почему? Во-первых, никто не посмотрит вдруг на ваш экран и не увидит, что вы просматриваете Telegram вместо того, чтобы работать. Во-вторых, дома время течет немного по-другому, и любой повод отложить домашние дела на потом кажутся нам не такими и плохими. Вы откладываете дела в течение дня и обещаете себе, что сядете за работу ближе к вечеру или вечером? В 18:00 вы наверняка пожалеете об этом.Не садитесь за работу в пижаме и халате — это делает вас ленивыми и способствует прокрастинации. Будет лучше, если вы подготовитесь к работе утром так же, как когда вы шли в офис. У вас впереди важная телефонная конференция, и вы испытываете искушение надеть рубашку и куртку, но при этом остаться в удобных брюках спортивного костюма? А что вы будете делать, когда вам нужно встать из-за стола во время конференции, например, чтобы включить свет? Правильно — если обстоятельства требуют официальной одежды, одевайтесь соответствующим образом с головы до ног. Если нет, выбирайте удобную, но опрятную одежду.Помните, что у вас еще есть друзья с работы! Даже если вы интроверт и удаленная работа — идеальная среда для вас, не отгораживайтесь от людей. У вас есть телефоны и мессенджеры — связывайтесь друг с другом, хотя бы для того, чтобы поинтересоваться, как проходит ваш день, и пожаловаться на повышение обязанностей. Работа на дому — это мечта многих людей, но она требует большой самодисциплины и внедрения нового распорядка, адаптированного к домашним условиям. Воспользуйтесь нашими 7 советами, и удаленная работа станет проще и эффективнее. Удачи!