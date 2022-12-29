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Александр Буйнов рассказал о бедном детстве

Александр Буйнов рассказал о бедном детстве
Певец Александр Буйнов признался, как проводил новогодние праздники. Примадонна уехала в Израиль и гостей к себе не зовет. Александр Буйнов в свежем интервью признался, что обычно приглашал на новый год всех к себе, устраивая шумные гуляния. Вместе с женой Аленой певец нанимал официантов, обязательно накрывали роскошные столы человек на 200–300. Все веселились, закусывали, плясали. Однако потом такие гулянки супругам наскучили. «Устраивать масштабные праздники нам надоело! Поэтому ездили к Алле», — подметил Буйнов. Похоже, что своим отъездом в Израиль Алла Пугачева лишила чету Буйновых возможности повеселиться в ее особняке в эту новогоднюю ночь. Так что супругам придется прикинуть, с кем им провести праздник.
«В этом году пока не решили, где будем встречать. Единственное, могу сказать, что праздники, которые я отмечал в детстве, ни с чем не сравнятся. У нас всегда была елка! Я родился в многодетной семье — у меня было два старших брата, потом еще младший. И родители каждый Новый год старались нас порадовать. Детство у меня было счастливое — многие позавидуют. Я вспоминаю до сих пор то время с такой ностальгией! Мы жили в коммунальной квартире, в одной комнате вшестером. Родители уходили на работу, а мы создавали детскую банду и весело проводили время. Отдельную квартиру нам дали, когда мне было лет десять», — добавил певец «Prozvezd».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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