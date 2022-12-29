. Александр Буйнов рассказал о своем новогоднем желании

Певец Александр Буйнов признался о своей новогодней традиции. Парочка живет душа в душу, подшучивая друг над другом. Александр Буйнов по обыкновению и сложившейся традиции ежегодно встречал новогоднюю ночь в подмосковном замке Аллы Пугачевой. Однако из-за отъезда Примадонны в Израиль, ее близкий друг едва ли сможет повидаться с ней в деревне Грязь. О своем возвращении Алла Борисовна пока не откровенничает.При этом в свежем интервью Prozvezd артист намекнул, что совсем не расстроен по этому поводу. Буйнов дал понять, что ко всем новогодним традициям относится практически равнодушно. Чаще всего загадывая желания, он просит себе и близким здоровье. Кроме того, певцу нравится разыгрывать жену. «Каждый раз у нас происходит следующее. Бой курантов, поднимаем бокалы, загадываем желания. Аленка у меня спрашивает: «Загадал?» «Загадал», — отвечаю ей. «И что попросил?» — спрашивает она. «Чтобы ты меня поцеловала сейчас!» — говорю ей. «Дурак! — кричит жена. — Я же серьезно спрашиваю». Но, правда, все равно целует. И так происходит каждый год. Так что желание мое исполняется!» — заметил Буйнов.