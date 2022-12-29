. Александр Буйнов рассказал о своем новогоднем желании
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Буйнов рассказал о своем новогоднем желании

Александр Буйнов рассказал о своем новогоднем желании
Певец Александр Буйнов признался о своей новогодней традиции. Парочка живет душа в душу, подшучивая друг над другом. Александр Буйнов по обыкновению и сложившейся традиции ежегодно встречал новогоднюю ночь в подмосковном замке Аллы Пугачевой. Однако из-за отъезда Примадонны в Израиль, ее близкий друг едва ли сможет повидаться с ней в деревне Грязь. О своем возвращении Алла Борисовна пока не откровенничает.
При этом в свежем интервью Prozvezd артист намекнул, что совсем не расстроен по этому поводу. Буйнов дал понять, что ко всем новогодним традициям относится практически равнодушно. Чаще всего загадывая желания, он просит себе и близким здоровье. Кроме того, певцу нравится разыгрывать жену. «Каждый раз у нас происходит следующее. Бой курантов, поднимаем бокалы, загадываем желания. Аленка у меня спрашивает: «Загадал?» «Загадал», — отвечаю ей. «И что попросил?» — спрашивает она. «Чтобы ты меня поцеловала сейчас!» — говорю ей. «Дурак! — кричит жена. — Я же серьезно спрашиваю». Но, правда, все равно целует. И так происходит каждый год. Так что желание мое исполняется!» — заметил Буйнов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Восток назвали «дорогой жизни» для российских компаний
Восток назвали «дорогой жизни» для российских компаний
Дорожники восстановили подпорную стену на месте схода оползня в Слюдянском районе
Дорожники восстановили подпорную стену на месте схода оползня в
Некоторые жители Иркутской области досрочно получили пенсию за январь
Некоторые жители Иркутской области досрочно получили пенсию за январь
В Черемхово за вырубку леса на 14 миллионов рублей перед судом предстанут трое мужчин
В Черемхово за вырубку леса на 14 миллионов рублей перед судом
Иосиф Пригожин выступил в защиту Аллы Пугачевой
Иосиф Пригожин выступил в защиту Аллы Пугачевой
Юлия Ковальчук заговорила о разводе с Алексеем Чумаковым
Юлия Ковальчук заговорила о разводе с Алексеем Чумаковым
Ксении Бородиной не хватает секса
Ксении Бородиной не хватает секса
Дана Борисова вылечила искалеченную дочь
Дана Борисова вылечила искалеченную дочь
Александр Буйнов рассказал о бедном детстве
Александр Буйнов рассказал о бедном детстве
Александр Буйнов рассказал о своем новогоднем желании
Александр Буйнов рассказал о своем новогоднем желании
7 источников молодости и хорошего настроения
7 источников молодости и хорошего настроения
7 признаков, что вас окружают токсичные люди
7 признаков, что вас окружают токсичные люди

Топ на сегодня

Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут

Еще по теме

Александр Буйнов рассказал о бедном детстве
Александр Буйнов попал в тюрьму из-за жены
Популярный певец Александр Буйнов попал в больницу
Александр Буйнов лишился любимой машины